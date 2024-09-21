Enez'de belediye başkanları toplantısı gerçekleşti
Enez ilçesinde belediye başkanları toplantısı gerçekleşti.
Enez ilçesinde belediye başkanları toplantısı gerçekleşti.
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, bölgesel iş birliğini güçlendirmek amacıyla Edirne ve ilçelerin belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.
Özcan, Enez ilçesinde gerçekleşen buluşmada, belediye başkanlarının projelerini görüştüğünü ifade etti.
Vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:
"Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgemizin kalkınması için atılabilecek adımları konuştuk, yeni iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliği için Enez Belediye Başkanımız Özkan Günenç'e ve tüm katılımcı başkanlarımıza teşekkür ederim."
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