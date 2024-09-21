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        Edirne'deki Tunca Nehri'nin debisi 4 yıldır azalıyor

        Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:04
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        Edirne'deki Tunca Nehri'nin debisi 4 yıldır azalıyor
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        Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor.

        Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor.

        Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

        Nehrin debisinin 7 metreküp/saniyeye düşmesi nedeniyle nehir yüzeyini su mercimekleri kapladı.

        Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, Tunca Nehri'nin uzun jeolojik dönem sonucunda oluştuğunu ve kısa sürede kaybolmayacağını belirtti.

        Nehrin debisinin düşmesinin iki önemli nedeni olduğunu ifade eden Uludağ, "Bir tanesi iklimde meydana gelen salınımlara bağlı olarak kurak ve nemli dönemlerin sonucunda ortaya çıkan durum. 2005'den 2018'e kadar Tunca Nehri'nde ciddi taşkınlar meydana geldi çünkü nemli bir periyot yaşadık. Arkasından kurak periyoda girdik. Kurak periyodun içinde debinin düştüğünü görüyoruz." dedi.

        Uludağ, debinin düşmesinin bir diğer nedeninin ise yukarı havzası Bulgaristan'da olan nehrin, içme suyu, tarım ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılması olduğunu vurguladı.

        Yaşanan kuraklık durumunun doğal bir süreç olduğunu aktaran Uludağ, iklimin sürekli değiştiğini belirtti.

        Nehirde önceki yıllarda yaşanan taşkınların yeniden olabileceğini ifade eden Uludağ, planlamaların kurak döneme göre yapılmasının ciddi sorunları beraberinde getirebileceğine dikkati çekti.

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