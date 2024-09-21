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        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 21 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:00
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        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 21 yabancı uyruklu yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

        İpsala, Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde yapılan denetimlerde, Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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