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        Edirne'den kısa kısa

        14. Kimyasal Fizik Kongresi, Trakya Üniversitesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:11 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:01
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        Edirne'den kısa kısa
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        14. Kimyasal Fizik Kongresi, Trakya Üniversitesinde başladı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılış töreninde, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Avusturya, Almanya ve Slovenya'dan gelen, alanında uzman bilim insanlarının kongrede sunacakları son gelişmeler ve yeni buluşların öğrencilere ve akademisyenlere ilham vereceklerini belirtti.

        Üniversite olarak ülkenin bilimsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla multidisipliner ve interdisipliner etkinliklere büyük önem verdiklerini aktaran Bayır, "Bu kongrenin, Türkiye'de kimyasal fizik alanındaki araştırmaların daha da gelişmesine ve ülkemizde bu alanda bilimsel üretiminin artmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Kongre Başkanı Prof. Dr. Gökhan Kaçar alanında öncü bilim insanlarını Trakya Üniversitesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Açılış oturumuyla başlayan kongre 4 gün sürecek.

        - Edirne Belediyesinden Adıyaman'a destek

        Edirne Belediyesi, Adıyaman'da çocuk parkı yapımına destek oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliğince, 6 Şubat depremlerinde hasar gören şehirlere destek olunması yönünde alınan karar doğrultusunda Edirne Belediyesi ekibi, Adıyaman'da çocuk parkı yapım çalışmalarında görev aldı.

        Edirne'den Adıyaman'a giden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi, Adıyaman Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi’ndeki çocuk parkı yapım çalışmalarına katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Adıyaman’daki çocukların yüzünü güldürmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

        Kardeş şehir Adıyaman'a küçük bir hediye sunduklarını aktaran Akın, "Bu park Adıyaman halkıyla kurduğumuz dayanışma köprüsü, iki kentimizin kardeşliğinin simgesi olacak." ifadelerini kullandı.

        Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de Akın ve ekibine teşekkür etti.

        - İtfaiye personeli kreşte öğrencilerle buluştu

        Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, İtfaiye Haftası dolayısıyla Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre İtfaiye Müdürlüğü personeli, öğrencilere yangın güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

        İtfaiyecilik mesleğiyle ilgili merak ettikleri soruları soran öğrenciler de personele yaptıkları resimleri hediye etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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