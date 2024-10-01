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        GÜNCELLEME - Edirne'de kuyumcuları düşük ayarlı altınla dolandırmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı

        Edirne'de kuyumcuları düşük ayarlı altın vererek dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:18 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:18
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        GÜNCELLEME - Edirne'de kuyumcuları düşük ayarlı altınla dolandırmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı
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        Edirne'de kuyumcuları düşük ayarlı altın vererek dolandırmaya çalışırken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ayarı düşük altın vererek kuyumcuları dolandırmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonunda İstanbul'dan geldiği tespit edilen şüpheliler C.K. ve E.E. suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ayarı düşük 3 altın bilezik ve suçtan elde edildiği belirlenen 315 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

        Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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