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        GÜNCELLEME - Edirne'de yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı

        Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 06:17 Güncelleme: 29.10.2024 - 06:17
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        GÜNCELLEME - Edirne'de yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı
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        Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı.

        İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirledi.

        Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürüldü.

        Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

        Demir yolu kazadan kısa süre sonra geçişlere açıldı.

        Araç bulunduğu alandan ekiplerce vinçle kaldırıldı.

        Demir yolundaki seferlerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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