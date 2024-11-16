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        Edirne'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulamada yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Edirne'de polisin uygulamasında düzensiz göçmenlerle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 22:58 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:58
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        Edirne'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulamada yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Edirne'de polisin uygulamasında düzensiz göçmenlerle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada gözaltına alınan FETÖ şüphelisi A.U'nun işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce kentin bazı noktalarında düzensiz göçmenlere yönelik "şok uygulama" yapmış, Çavuşbey Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada 11 düzensiz göçmen ve aranması olan FETÖ şüphelisi A.U. yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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