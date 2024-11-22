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        GÜNCELLEME - Edirne'de park halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araca yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:34 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:34
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        GÜNCELLEME - Edirne'de park halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araca yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Anafartalar Caddesi'nde park halindeki otomobilin içinde aralarında husumet olduğu belirtilen kişileri gören A.Ö. yanındaki ruhsatsız tabancayla araca ateş etti.

        Araçtaki M.E.S. olay yerinde hayatını kaybetti, F.D. ve D.K. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, A.Ö'yü saldırıda kullandığı tabancayla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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