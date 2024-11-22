GÜNCELLEME - Edirne'de park halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araca yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araca yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Anafartalar Caddesi'nde park halindeki otomobilin içinde aralarında husumet olduğu belirtilen kişileri gören A.Ö. yanındaki ruhsatsız tabancayla araca ateş etti.
Araçtaki M.E.S. olay yerinde hayatını kaybetti, F.D. ve D.K. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, A.Ö'yü saldırıda kullandığı tabancayla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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