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        Edirne'de lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 zanlıya ev hapsi cezası verildi

        Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 19:11 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:11
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        Edirne'de lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 zanlıya ev hapsi cezası verildi
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        Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde lise öğrencisi Y.N'yi (16) bıçakla yaralayan A.E.K. (17) ve K.Z'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilere, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.

        - Olay

        Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İlhami Ertem Anadolu Lisesinde 11. sınıf öğrencisi Y.N, okul çıkışında tartıştığı A.E.K. ve K.Z. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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