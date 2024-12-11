Edirne'de lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 zanlıya ev hapsi cezası verildi
Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisini bıçakla yaralayan 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde lise öğrencisi Y.N'yi (16) bıçakla yaralayan A.E.K. (17) ve K.Z'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilere, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.
- Olay
Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İlhami Ertem Anadolu Lisesinde 11. sınıf öğrencisi Y.N, okul çıkışında tartıştığı A.E.K. ve K.Z. tarafından bıçakla yaralanmıştı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
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