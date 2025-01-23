Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan eski hakim ve savcı tutuklandı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan eski hakim ve savcı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekiplerince dün yapılan ortak çalışma sonrası TEM otoyolu yakınlarında bir otomobilde yakalanan FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç edilen hakim E.G ile savcı İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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