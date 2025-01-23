Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekiplerince dün yapılan ortak çalışma sonrası TEM otoyolu yakınlarında bir otomobilde yakalanan FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç edilen hakim E.G ile savcı İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.