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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:45
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
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        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı M.E.Y'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.E.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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