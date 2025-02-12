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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir yolcunun üzerinde 40 cep telefonu yakalandı

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir kadın yolcunun üzerinde 40 cep telefonu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:51
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir yolcunun üzerinde 40 cep telefonu yakalandı
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir kadın yolcunun üzerinde 40 cep telefonu bulundu.

        Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.

        Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez korse içerisinde 40 cep telefonu ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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