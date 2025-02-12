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        İstanbul'dan bindiği otobüsle Edirne'ye uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı

        Edirne Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:49 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:49
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        İstanbul'dan bindiği otobüsle Edirne'ye uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı
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        Edirne Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.D'nin şehir dışından uyuşturucu getireceği bilgisini aldı.

        Otogarda önlem alan ekipler, İstanbul'dan bindiği otobüsten inen şüpheliyi polis noktasına götürdü.

        Şüphelinin burada yapılan üst aramasında 21,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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