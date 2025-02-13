Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 850 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Aramada, tırın dorsesinde özel olarak oluşturulan bölümde 850 cep telefonu ve 755 cep telefonu kılıfı ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren bir tırda risk analizi çerçevesinde arama yaptı.

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