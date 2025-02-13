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        Edirne'de yarım asırdır evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor

        HAKAN ŞAHİN - Edirne'de yaşayan Semiha ve Hayri Kozan çifti, neredeyse yarım asırdır sürdürdükleri evliliklerini, sevgi ve saygıyla huzurevinde de devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:10
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        Edirne'de yarım asırdır evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor
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        HAKAN ŞAHİN - Edirne’de yaşayan Semiha ve Hayri Kozan çifti, neredeyse yarım asırdır sürdürdükleri evliliklerini, sevgi ve saygıyla huzurevinde de devam ettiriyor.

        Görücü usulüyle 1976 yılında dünyaevine giren, iki çocuk ve dört torun sahibi olan Kozan çifti, 49 yıllık evliliklerinde her daim yan yana olmayı başardı.

        Geçen yıl aldıkları kararla Edirne Huzurevi’ne yerleşen çift, burada da ilk günkü gibi birbirlerine destek olmaya devam ediyor.

        Birlikte televizyon izleyip çaylarını yudumlayan, eski günleri anarak vakit geçiren Semiha ve Hayri Kozan, mutluluklarıyla herkese örnek oluyor.

        - "Bizim de ufak tefek kavgalarımız oldu, ama hiç ayrı düşmedik"

        Semiha Kozan (68), AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşini bir yakınının tavsiyesiyle tanıdığını ve kısa sürede evlenmeye karar verdiklerini anlattı.

        Zaman zaman ufak tartışmalar yaşasalar da eşine hiç kırılmadığını anlatan Kozan, "Zaman çok çabuk gelip geçti. Okuduk, iş hayatına atıldık. Sonra görücü usulüyle eşimle tanıştık. Hemen 3-4 ay içinde evlendik. Hayat böyle geldi, geçti. Çoluk çocuğa karıştık. Sonra geçen sene huzurevine gelmemiz icap etti. Huzurumuz yerinde. Huzurevinde de eşimle ayrılmadık, birlikteyiz. Her zaman birlikte hareket ediyoruz. Bizim de ufak tefek kavgalarımız oldu, ama hiç ayrı düşmedik." diye konuştu.

        Huzurevinde günlerinin güzel geçtiğini, zaman zaman dışarı çıkarak torunlarına bakmaya gittiğini aktaran Kozan, eşinin de kahvehaneye giderek arkadaşlarıyla bir araya geldiğini söyledi.

        Gençlere uzun süren evliliğin sırrı için bazı tavsiyelerde bulunan Kozan, "Birbirlerini kırmayacaklar. Sevgi ve saygı çok önemli. Her şeyi tadında tuzunda bırakacaklar. Severek evleniyorlar ama sonunu getiremiyorlar. Büyüklerini dinlesinler, uzun süren evliliğin sırrı bu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

        Kozan, tüm gençlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

        - "Karşılıklı sevgi saygı çok önemli"

        Hayri Kozan ise huzurevinde mutlu bir şekilde eşiyle yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.

        Evlilikleri boyunca eşinden hiç ayrılmadıklarını anlatan Kozan "Huzurevinde de ayrılmadık, birlikte kahvaltımızı yapıyoruz, dışarıda birlikte geziyoruz. Kısacası her yerde birlikteyiz." dedi.

        Kozan, evlendiği günü dün gibi hatırladığını zamanın çok çabuk geçtiğini söyledi.

        Evlilikte karşılıklı sevgi saygının çok önemli olduğunu vurgulayan Kozan "Her şeyden önce sabır, karşılıklı sevgi saygı çok önemli. O olmadı mı her şey bitiyor. Birimiz sinirli olduğumuz zaman diğerimiz çıkıp gider hemen. Böylece tartışma büyümez. Karşılıklı sevgi saygı çok önemli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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