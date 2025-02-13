Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Selimiye Camisi'nin merkezinde yer alan müezzin mahfili restore ediliyor

        GÖKHAN ZOBAR - Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin Edirnekari sanatının en özgün örneklerinin yer aldığı müezzin mahfilinde restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selimiye Camisi'nin merkezinde yer alan müezzin mahfili restore ediliyor
        ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin Edirnekari sanatının en özgün örneklerinin yer aldığı müezzin mahfilinde restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021 yılının kasım ayında restorasyona alınan camide çalışmalar Bilim Kurulu nezaretinde devam ediyor.

        Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin geleceğe güvenle taşınması amacıyla yapılan çalışmalar etaplar halinde sürerken, asırlara direnen bina ibadete ve ziyarete açık tutuluyor.

        Caminin en çok yıpranmanın görüldüğü 4 minaresinde taş onarımları ve temizlikleri yapıldı. Minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltılıp 64 çini yerlerine takıldı.

        Caminin ana kubbesi ve avlu kubbelerinde güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları yapılıp daha sonra kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. 2 cümle kapısı (ana kapı) ve 3 avlu kapısı aslına uygun restore edilirken yapının cam ve ahşap pencere doğramaları yenilendi.

        Caminin revaklı avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme onarımları tamamlanırken caminin merkezindeki müezzin mahfilindeki çalışmalar sürüyor.

        - "Dış cephe imalatları bitirildi"

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü söyledi.

        Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin dış cephe imalatlarının bitirilip iskelelerin söküldüğünü belirten Saraç, "Minare ve alem onarımları, kurşun onarımları, taş temizlikleri ve onarımları tamamlandı. Camimizin ahşap kapı ve kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmalarını bitirdik." dedi.

        Saraç, camideki çimentolu sıvaların özel bir çalışmayla uzaklaştırılıp yapıya özgün harçlarla sıvaların yapıldığına dikkati çekerek, bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmalarının büyük bölümünün bitirildiğini belirtti.

        Revaklı avlu kısımlarındaki kalem işi çalışmaların tamamlandığını ifade eden Saraç, son cemaat bölümü ve cami içindeki kalem işi çalışmalarının hızla sürdüğünü dile getirdi.

        - "Konusunda en uzman kişilerle çalışıyoruz"

        Saraç, müezzin mahfilinde titiz bir çalışma gerçekleştirildiğini belirterek, "Selimiye Camisi Türk-İslam mimarisinin en güzel camisi. Müezzin mahfilinde Edirnekari sanatının en önemli ve en özgün örnekleri bulunuyor. Ahşap üzerine boya ve altın varakla yapılan Edirnekari sanatının en nadide örnekleri yıllar içindeki kullanımdan kaynaklı bazı yıpranmalar yaşadı. Burada konusunda en uzman kişilerle çalışıyoruz. Fazla müdahalede bulunmadan orjinalini koruyarak çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

        - Selimiye müezzin mahfili

        Caminin tam merkezinde bulunan mahfilde Edirnekari sanatının özgün örnekleri yer alıyor.

        Mahfilin altında sekizgen şadırvan yer alıyor. Onun üzerinde ise büyük bir çarkıfelek bulunuyor. Türk-İslam eserlerinin süslemesinde çarkıfelekle Mimar Sinan, Allah'tan gelen her şeyin Allah'a dönecek olmasını, sonsuzluğu, evrendeki her şeyin Allah aşkıyla döndüğünü dönüşün de sonsuz olduğunu sembolleştiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İş kazasında rapor parası düştü
        İş kazasında rapor parası düştü

        Benzer Haberler

        Edirne'de yarım asırdır evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor
        Edirne'de yarım asırdır evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor
        Kapıkule'de, TIR'da 850 cep telefonu ele geçirildi
        Kapıkule'de, TIR'da 850 cep telefonu ele geçirildi
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
        Edirne Valisi Sezer, Meriç ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi
        Edirne Valisi Sezer, Meriç ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 850 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 850 kaçak cep telefonu ele geçirildi