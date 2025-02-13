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        Trakya'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:39 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:39
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        Trakya'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili programları düzenlendi.

        Edirne'de Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.

        Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, programda yaptığı konuşmada, değerli mekanlar olduğu gibi değerli zamanların da olduğunu söyledi.

        Ramazan ayının değerli zamanlardan olduğunu belirten Şahin, "Ramazan ve Kurban bayramları ise bereketli sevinç günleridir. Yine üç aylar girdiği zaman bizim için ayrı bir bereketli mevsimdir. Üç ayların içerisinde olan Regaip, Miraç, Berat geceleri ve en sonunda da Kadir Gecesi aynı şekilde çok bereketli mübarek zaman dilimlerindendir." dedi.

        Kandil gecelerinde daha fazla dua edilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, bu mübarek zamanların değerinin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

        Edirne Müftüsü Ercan Aksu ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'ın da katıldığı programda vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dualar edildi.

        Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.

        Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Programın ardından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Vakıflar Müdürlüğünce vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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