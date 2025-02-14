Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor

        Edirne'nin Enez ilçesinde Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları aslına uygun onarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:00 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor
        ABONE OL

        Edirne'nin Enez ilçesinde Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları aslına uygun onarılıyor.

        Kaymakamlık koordinesinde Has Yunus Bey Türbesi ile Eski Türk Mezarlığı'nda çalışma başlatıldı.

        Çalışmalar kapsamında türbenin iç kısmının onarımı, aydınlatma, çevre düzeni ve temizliği ile Osmanlı dönemi mezarların bakımı yapıldı.

        Kaymakam Muhammed Emin Tutal da çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

        Enez Kazıları Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Kurap ile Enez Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Bayram Nanta da Tutal'a eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        "Esinlenme var, dava yok"
        "Esinlenme var, dava yok"
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Edirne'de cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Trakya'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi
        Trakya'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne'de kandil simidi dağıttı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne'de kandil simidi dağıttı
        CHP'li Zeybek: Gazze'de yeni dönem Amerikan siyasetini asla kabul etmiyoruz
        CHP'li Zeybek: Gazze'de yeni dönem Amerikan siyasetini asla kabul etmiyoruz