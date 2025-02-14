Edirne'de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor

Enez Kazıları Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Kurap ile Enez Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Bayram Nanta da Tutal'a eşlik etti.

Çalışmalar kapsamında türbenin iç kısmının onarımı, aydınlatma, çevre düzeni ve temizliği ile Osmanlı dönemi mezarların bakımı yapıldı.

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