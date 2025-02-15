Edirne'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı
Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı.
Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı.
Nişancıpaşa Mahallesi'nde N.B'nin oturduğu 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle yangın çıkan dairede mahsur kalan N.B'nin üvey oğlu E.Ö. (17), polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
E.Ö., sağlık ekipleri tarafından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, söz konusu dairede küçük çaplı hasara neden oldu.
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