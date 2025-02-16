Edirne'de geçen ay 483 konut satıldı
Edirne'de geçen ay 483 konutun satışı gerçekleşti.
Edirne'de geçen ay 483 konutun satışı gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, ocak ayına dair konut satış istatistiklerini paylaştı.
Buna göre Türkiye genelinde konut satışları, ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu.
Edirne'de ise geçen ay 483 konut satıldı. Konut satışlarının 164'ü ilk satış, 319'u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.
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