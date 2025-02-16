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        Edirne'de geçen ay 483 konut satıldı

        Edirne'de geçen ay 483 konutun satışı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:15
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        Edirne'de geçen ay 483 konut satıldı
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        Edirne'de geçen ay 483 konutun satışı gerçekleşti.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, ocak ayına dair konut satış istatistiklerini paylaştı.

        Buna göre Türkiye genelinde konut satışları, ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu.

        Edirne'de ise geçen ay 483 konut satıldı. Konut satışlarının 164'ü ilk satış, 319'u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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