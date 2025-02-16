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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 17:32 Güncelleme: 16.02.2025 - 17:53
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        Edirne'de sağanak etkili oldu
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        Edirne'de sağanak etkili oldu.

        Kentte sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

        Yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

        Kentte salı ve çarşamba günleri ise kar yağışı bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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