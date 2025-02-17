Edirne'de asayiş

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

B.U'nun İspat Cami Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan D.M.Ç, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

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