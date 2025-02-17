Edirne'de asayiş
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan D.M.Ç, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
D.M.Ç, Cumhuriyet Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
- İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
İpsala'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
B.U'nun İspat Cami Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfayeinin müdahalesinin ardından söndürüldü. İş yerinde maddi hasar oluştu.
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