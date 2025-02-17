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        Edirne ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

        Edirne ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:51
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        Edirne ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
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        Edirne ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor.

        Edirne'de dünden bu yana devam eden yağış zaman zaman kuvvetli şekilde devam ediyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yerini yarın kar yağışına bırakması bekleniyor.

        Sağanak Tekirdağ'da da aralıklarla etkili oluyor.

        Sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu Caddeleri ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kişiler, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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