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        Su arıtmada kullanılan kum Edirne'de işlenip ihraç ediliyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki ocaktan çıkartıldıktan sonra bir maden firması tarafından işlenen silis kumu, su arıtma tesislerinde kullanılmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:29
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        Su arıtmada kullanılan kum Edirne'de işlenip ihraç ediliyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki ocaktan çıkartıldıktan sonra bir maden firması tarafından işlenen silis kumu, su arıtma tesislerinde kullanılmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

        İlçedeki ocaktan iş makineleri yardımıyla çıkartılan tonlarca kum, kamyonlarla işleme tesisine getiriliyor.

        Burada işleme bandına giren kum taneleri, su ile yıkanıp boyutlarına göre ayrıştırıldıktan sonra sıcak havayla kurutulup kullanıma hazır hale getiriliyor.

        Düzenli olarak laboratuvar testlerinden geçirilen silis kumu, gelen taleplere göre sınıflandırılıp yurt içi ve yurt dışındaki içme suyu tesislerine satılıyor.

        - "TSE 12904 standartlarına göre eleyip işliyoruz"

        Firma müdürü Ali Çildoğan, AA muhabirine, ilçedeki ocaktan çıkartılan kumun çok az miktarda kil içerdiğini, bu özelliğin kumun kalitesini ortaya koyduğunu söyledi.

        Ocaktaki kum yığınlarından aldıkları malzemeyi işleme tesisine getirdiklerini anlatan Çildoğan, "Kamyonlarla tesise gelen kumu TSE 12904 standartlarına göre eleyip işliyoruz. TSE 12904 standardına uygun kum içme suyu tesisleri ve atık su arıtma tesislerinde kullanılır." dedi.

        Çildoğan, silis kumunun doğal ufalanma ile oluştuğunu ve üzerinin midye taşıyla örtülü olduğunu ifade etti.

        Yüksek sertlikte olan silis kumunun üzerindeki taşların kaldırılmasıyla ocaktan çıkartıldığını dile getiren Çildoğan, şunları kaydetti:

        "Bulunduğumuz bölge kıta sahanlığı olarak yaşlı bir kıta. Burası çok eski kıtasal bir yer olduğu için buradan çıkartılan silis kumu çok temiz durumdadır. Çok az oranda kil içermektedir. İçerisinde demir oksit ve mangan olmadığından dolayı oksijenle bir reaksiyon geçirmiyor ve kumun rengi değişmeyip beyaz kalıyor. Silis kumu ocaktan çıktığı zaman dahi eser miktarda kil bulunmakta olup, organik madde ve tuz içermemektedir. Bu özelliği ile arıtma tesislerinde yosunlaşmaya yol açmaz ve filtrelerin tıkanmasını önler. Silisyum oranı yüksek olduğu için de içme suyu ve arıtma tesislerinde gönül rahatlığıyla kullanılmaktadır."

        Ali Çildoğan, uzun yıllardan beri dünyanın farklı coğrafyalarına kum ihracatı yaptıklarını dile getirdi.

        Pek çok ülkedeki içme suyu tesisinde Edirne'den giden kumların kullanıldığını ifade eden Çildoğan, "İtalya'dan Senegal'e, Katar'dan Irak'a kadar pek çok ülkeye filtre kumu yolluyoruz. Bu sayede ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Her geçen yıl da talep artıyor." diye konuştu.

        - Plaj kumu olarak da ilgi görüyor

        Çildoğan, işlenen kumun plaj kumu olarak da kullanıldığını ifade etti.

        Her yıl kamyonlarca kumu sahil bölgelerine yolladıklarını belirten Çildoğan, "Başta Antalya ve Muğla olmak üzere pek çok sahil kentindeki oteller bizden kum alarak plajlarda bu kumu kullanıyor. Doğal bir kum olduğu için tercih ediliyor. Beyaz ve krem tonlarda olan kumun içinde herhangi bir organik madde bulunmuyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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