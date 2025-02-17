Su arıtmada kullanılan kum Edirne'de işlenip ihraç ediliyor

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki ocaktan çıkartıldıktan sonra bir maden firması tarafından işlenen silis kumu, su arıtma tesislerinde kullanılmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

İlçedeki ocaktan iş makineleri yardımıyla çıkartılan tonlarca kum, kamyonlarla işleme tesisine getiriliyor.

Burada işleme bandına giren kum taneleri, su ile yıkanıp boyutlarına göre ayrıştırıldıktan sonra sıcak havayla kurutulup kullanıma hazır hale getiriliyor.

Düzenli olarak laboratuvar testlerinden geçirilen silis kumu, gelen taleplere göre sınıflandırılıp yurt içi ve yurt dışındaki içme suyu tesislerine satılıyor.

- "TSE 12904 standartlarına göre eleyip işliyoruz"

Firma müdürü Ali Çildoğan, AA muhabirine, ilçedeki ocaktan çıkartılan kumun çok az miktarda kil içerdiğini, bu özelliğin kumun kalitesini ortaya koyduğunu söyledi.

Ocaktaki kum yığınlarından aldıkları malzemeyi işleme tesisine getirdiklerini anlatan Çildoğan, "Kamyonlarla tesise gelen kumu TSE 12904 standartlarına göre eleyip işliyoruz. TSE 12904 standardına uygun kum içme suyu tesisleri ve atık su arıtma tesislerinde kullanılır." dedi.

Çildoğan, silis kumunun doğal ufalanma ile oluştuğunu ve üzerinin midye taşıyla örtülü olduğunu ifade etti.

Yüksek sertlikte olan silis kumunun üzerindeki taşların kaldırılmasıyla ocaktan çıkartıldığını dile getiren Çildoğan, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz bölge kıta sahanlığı olarak yaşlı bir kıta. Burası çok eski kıtasal bir yer olduğu için buradan çıkartılan silis kumu çok temiz durumdadır. Çok az oranda kil içermektedir. İçerisinde demir oksit ve mangan olmadığından dolayı oksijenle bir reaksiyon geçirmiyor ve kumun rengi değişmeyip beyaz kalıyor. Silis kumu ocaktan çıktığı zaman dahi eser miktarda kil bulunmakta olup, organik madde ve tuz içermemektedir. Bu özelliği ile arıtma tesislerinde yosunlaşmaya yol açmaz ve filtrelerin tıkanmasını önler. Silisyum oranı yüksek olduğu için de içme suyu ve arıtma tesislerinde gönül rahatlığıyla kullanılmaktadır."