Trakya'da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara "8. Olağan Büyük Kongre" daveti

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatlarından yapılan açıklamada vatandaşlar 23 Şubat Pazar yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edildi.

AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, partide yaptığı açıklamada, kongrenin "Adında AK, Işığında İstikbal" mottosuyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye genelinde il ve ilçe kongrelerinin büyük bir coşku ve beraberlik içinde gerçekleştirildiğini belirten Akıncı, "Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir." dedi.

Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "halka hizmet hakka hizmet" şiarıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu ve partililer katıldı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ise AK Parti'nin değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere geldiğini ifade etti.

Partilerinde her yeniliği, birikimle besleyip millete gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirildiğini belirten Dağtaş, şunları kaydetti:

"Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Kongremiz, yeni bir atılımın miladı olacaktır'. Unutulmamalı ki bizler, liderimizin, 'Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ilkesini benimseyen, Türkiye’nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz."