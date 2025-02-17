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        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:49
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Malkara yolu uygulama noktasındaki denetimlerinde "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

        D.M.Ç'nin Abdurrahman Mahallesi'nde park halinde bıraktığı elektrikli motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        - Aracın plakaları çalındı

        Enez ilçesinde park halinde bırakılan aracın plakaları çalındı.

        Polis Merkezi Amirliğine gelen C.G. Gazi Ömerbey Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilin, plakalarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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