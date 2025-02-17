Edirne'de asayiş
Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Malkara yolu uygulama noktasındaki denetimlerinde "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
- Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.
D.M.Ç'nin Abdurrahman Mahallesi'nde park halinde bıraktığı elektrikli motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Aracın plakaları çalındı
Enez ilçesinde park halinde bırakılan aracın plakaları çalındı.
Polis Merkezi Amirliğine gelen C.G. Gazi Ömerbey Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilin, plakalarının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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