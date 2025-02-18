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        Edirne'de ormanlık alanda çukura düşen keçiler kurtarıldı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alandaki çukura düşen 4 keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:23
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        Edirne'de ormanlık alanda çukura düşen keçiler kurtarıldı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alandaki çukura düşen 4 keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Çeltik köyündeki ormanlık alanda 4 keçinin çukura düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Keşan İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Halat yardımıyla 32 metre derinliğindeki çukura inen ekipler, iple bağladıkları keçileri tek tek yukarı çıkardı.

        Kurtarılan keçiler sahiplerine teslim edildi.

        Hayvanların sahibi besici de ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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