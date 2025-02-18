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        Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu'ndan Yüceer'e ziyaret

        Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Candan Yüceer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:58 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:07
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        Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu'ndan Yüceer'e ziyaret
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        Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Candan Yüceer'i ziyaret etti.

        Şamiloğlu, ziyarette Yüceer'e Topraktan Sofraya Edirne ile Edirne Taş Köprüleri kitapları armağan etti.

        Yüceer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kitaplar için Şamiloğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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