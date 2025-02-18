Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu'ndan Yüceer'e ziyaret

Yüceer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kitaplar için Şamiloğlu'na teşekkür etti.

Şamiloğlu, ziyarette Yüceer'e Topraktan Sofraya Edirne ile Edirne Taş Köprüleri kitapları armağan etti.

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