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        Edirne'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

        Edirne'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 18:14 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:25
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        Edirne'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
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        Edirne'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezinde de aralıklarla sürüyor.

        Belediye ve polis ekipleri, ana arterlerde olası buzlanmalara karşı önlem alıyor.

        Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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