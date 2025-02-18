Edirne'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezinde de aralıklarla sürüyor.

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