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        Selimiye Camisi kar altında görüntülendi

        Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi kar yağışıyla başka bir güzelliğe büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 08:41 Güncelleme: 19.02.2025 - 08:57
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        Selimiye Camisi kar altında görüntülendi
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        Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi kar yağışıyla başka bir güzelliğe büründü.

        Kent merkezinde dün öğleden sonra hafif etkili olmaya başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede kent beyaz örtüyle kaplandı.

        Tarihi ve kültürel eserler bakımından oldukça zengin olan Edirne'de özellikle Selimiye Camisi, kar yağışıyla beyaz örtü altında farklı bir güzel görüntüye kavuştu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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