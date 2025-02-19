Edirne'de Basketbol Bölge Şampiyonası başladı

Şampiyonada Kırklareli Gençlik, Bandırma Gelişim Basketbol, Edirne M&M Basketbol, KYÖV Daçka, Lüleburgaz Akım Koleji, Tofaş B, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Çanakkale Işık Spor takımları mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki Beyaz Grup müsabakalarına 16 yaş erkekler kategorisinde çeşitli illerden gelen 6, Edirne'den ise 2 takım katıldı.

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