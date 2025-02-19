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        Edirne'de Basketbol Bölge Şampiyonası başladı

        Edirne'de, Basketbol 1. Bölge Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:56
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        Edirne'de Basketbol Bölge Şampiyonası başladı
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        Edirne'de, Basketbol 1. Bölge Şampiyonası başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki Beyaz Grup müsabakalarına 16 yaş erkekler kategorisinde çeşitli illerden gelen 6, Edirne'den ise 2 takım katıldı.

        Şampiyonada Kırklareli Gençlik, Bandırma Gelişim Basketbol, Edirne M&M Basketbol, KYÖV Daçka, Lüleburgaz Akım Koleji, Tofaş B, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Çanakkale Işık Spor takımları mücadele ediyor.

        Beyaz Grup müsabakaları yarın yapılacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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