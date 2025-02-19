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        Edirne'de Satranç 1. Bölge Turnuvası başladı

        Edirne'de 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Satranç 1. Bölge Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:52
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        Edirne'de Satranç 1. Bölge Turnuvası başladı
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        Edirne'de 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Satranç 1. Bölge Turnuvası başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selimiye Spor Salonu'ndaki turnuvaya Edirne, Havsa, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinden gelen 377 sporcu ve 75 takım katıldı.

        Okul Sporları Yönetmeliği ve FIDE Satranç Kuralları çerçevesinde "küçükler", "yıldızlar" ve "gençler" kategorilerinde yarışan sporcular turnuvadan en iyi dereceleri elde etmek için mücadele ediyor.

        Şampiyona 21 Şubat'ta sona erecek.

        Bölge turnuvasında kategorilerinde ilk iki sırayı alan takımlar, 27-28 Şubat'ta düzenlenecek Edirne Final Turnuvası'na katılma hakkı kazanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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