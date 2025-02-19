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        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:17
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        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Kentte dünden bu yana aralıklarla görülen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

        Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı civarı ile sınır köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Karayolları ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun ulaşıma açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının trafiğe kapanmaması için karın yoğun olduğu bölgelerde kürüme çalışmaları yapıyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yarın yerini soğuk havaya bırakması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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