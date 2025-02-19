Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının trafiğe kapanmaması için karın yoğun olduğu bölgelerde kürüme çalışmaları yapıyor.

Kentte dünden bu yana aralıklarla görülen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

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