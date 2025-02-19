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        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:01
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        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

        Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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