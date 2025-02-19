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        GÜNCELLEME - Edirne'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı

        Edirne'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 21:06 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:06
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        GÜNCELLEME - Edirne'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı
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        Edirne'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.

        Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde K.K. (19) ile babası M.K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine K.K. yanındaki bıçakla babasını yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı M.K, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

        Olay yerinden kaçan K.K. polis ekiplerince yakalandı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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