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        Edirne ve Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:47
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        Edirne ve Tekirdağ'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

        Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Lalapaşa ilçesinde Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Tekirdağ'da da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Ekipler, Malkara ilçesindeki denetimde 3 düzensiz göçmen yakaladı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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