Edirne 1. Bölge Satranç Turnuvası devam ediyor

Okul Sporları Yönetmeliği ve FIDE Satranç Kuralları çerçevesinde "Minikler", "Yıldızlar" ve "Gençler" kategorilerinde yarışan sporcular turnuvadan en iyi dereceleri elde etmek için mücadele ediyor.

Minikler kategorisinde 103 takımdan 510 öğrenci ilk sırayı almak için mücadele ediyor.

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