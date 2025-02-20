Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu

        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:04 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu
        ABONE OL

        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım saha değerlendirme faaliyetleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Keşan Devlet Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, hastane yöneticilerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Tadilat yapılan alanları da gezen Yıldırım, süreç hakkında bilgilendirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Dünyanın en ilginç kokan lokasyonları!
        Dünyanın en ilginç kokan lokasyonları!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!