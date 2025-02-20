Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu

Tadilat yapılan alanları da gezen Yıldırım, süreç hakkında bilgilendirildi.

Bu kapsamda Keşan Devlet Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, hastane yöneticilerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım saha değerlendirme faaliyetleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

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