Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu
Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.
Giriş: 20.02.2025 - 15:04 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:12
Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım saha değerlendirme faaliyetleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Keşan Devlet Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, hastane yöneticilerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tadilat yapılan alanları da gezen Yıldırım, süreç hakkında bilgilendirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri