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        Edirne'de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Edirne'de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:50
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        Edirne'de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Edirne'de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Gözaltına alınan K.K'nın (19) Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı sağlık kontrolü sonrası Edirne Adliyesi'ne getirildi.

        Savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen K.K. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Baba M.K.'nın (44) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Dün, Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde zanlı, tartıştığı babasını bıçakla yaralamıştı. Yaralı baba ambulansla hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan K.K. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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