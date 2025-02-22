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        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 14 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:48 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:48
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        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 14 yabancı uyruklu yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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