Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, İpsala Devlet Hastanesinde incelemede bulundu

        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İpsala Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, İpsala Devlet Hastanesinde incelemede bulundu
        ABONE OL

        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İpsala Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım saha değerlendirme faaliyetleri kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda İpsala Devlet Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, yeni açılan ve açılması planlanan birimler hakkında hastane yönetiminden bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

        İpsala 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunu da ziyaret eden Yıldırım, nöbetçi personel ile sohbet ederek taleplerini dinledi ve özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        En iyi 5 klasik kara film
        En iyi 5 klasik kara film
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
        Edirne'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
        Edirne'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı
        Edirne'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı
        Trakya'da okul kantinleri ile çevredeki restoranlar ve marketler denetlendi
        Trakya'da okul kantinleri ile çevredeki restoranlar ve marketler denetlendi
        "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Edirne'ye gelecek
        "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Edirne'ye gelecek
        Edirne'de müze yöneticilerine eğitim verildi
        Edirne'de müze yöneticilerine eğitim verildi