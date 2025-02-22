Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, İpsala Devlet Hastanesinde incelemede bulundu

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İpsala Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım saha değerlendirme faaliyetleri kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda İpsala Devlet Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, yeni açılan ve açılması planlanan birimler hakkında hastane yönetiminden bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

İpsala 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunu da ziyaret eden Yıldırım, nöbetçi personel ile sohbet ederek taleplerini dinledi ve özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür etti.