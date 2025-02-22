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        Edirne'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

        Edirne'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:10
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        Edirne'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
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        Edirne'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Saraçlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, sahte altın bozdurmaya çalışanların olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, şüpheliler fiziki ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından takip edildi.

        Takip sonucu Y.T, B.T. ve M.E. kiralık araç içerisinde yakalandı.

        Zanlıların üzerinde ve araçtaki aramada, sahte 1 gramlık 24 altın ile sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin 445 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Edirne Adliyesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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