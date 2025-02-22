Edirne'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

Zanlıların üzerinde ve araçtaki aramada, sahte 1 gramlık 24 altın ile sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin 445 lira ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, şüpheliler fiziki ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından takip edildi.

Saraçlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, sahte altın bozdurmaya çalışanların olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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