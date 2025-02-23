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        Edirne'den kısa kısa

        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:53
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        Edirne'den kısa kısa
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        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Okul yönetimi ve öğretmenlerden bilgi alan Ayte, ardından muhasebe ve finansman bölümü öğrencilerle bir araya geldi.

        Ardından Ayte başkanlığında mesleki eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve mesleki eğitimin önemine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

        - Gassallık kursu açılacak

        Meriç ilçesinde gassallık kursu açılacak.

        Meriç Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenecek gassallık kursunda, İslami usullere uygun cenaze yıkama ve kefenleme eğitimi verilecek.

        Halk Eğitim Merkezi'nde 3 Mart'ta başlayacak kursa başvurular e-yaygın sistemi üzerinden yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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