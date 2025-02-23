Meriç Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenecek gassallık kursunda, İslami usullere uygun cenaze yıkama ve kefenleme eğitimi verilecek.

Okul yönetimi ve öğretmenlerden bilgi alan Ayte, ardından muhasebe ve finansman bölümü öğrencilerle bir araya geldi.

Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

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