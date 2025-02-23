Edirne'de halk oyunları yarışmaları sona erdi
Edirne Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları sona erdi.
Edirne Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları sona erdi.
Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki yarışmalar, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirildi.
Yarışmada minikler kategorisi geleneksel düzenlemesiz dalda Şükrüpaşa İlkokulu birinci, Vali Fahri Yücel İlkokulu ikinci, geleneksel düzenlemeli dalda Trakya Birlik İlkokulu birinci oldu.
Yıldızlar kategorisi geleneksel düzenlemesiz dalda İsmail Güner Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci oldu.
Gençler kategorisinde ise Edirne Lisesi her iki kategoride birinci oldu.
Yarışmada dereceye giren ekipler, bölge müsabakalarında Edirne’yi temsil etme hakkı kazandı.
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