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        Edirne'de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası

        Edirne'de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:16
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        Edirne'de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası
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        Edirne'de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, Darülhadis Caddesi'nde hatalı park eden panelvanın sürücüsüne ulaşmak için aracın plakasını sistemden sorguladı.

        Plakanın sistemde olmadığını gören ekip, aracın arka plakasında yaptığı incelemede, plakanın orijinalindeki "F" harfinin siyah bantla "E" harfine dönüştürüldüğünü tespit etti.

        Aracının yanına çağrılan sürücü, plakayı kendisinin bantla kapatmadığını öne sürdü.

        Para cezası uygulanan araç sürücüsü M.T, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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