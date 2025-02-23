Edirne'de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası

Plakanın sistemde olmadığını gören ekip, aracın arka plakasında yaptığı incelemede, plakanın orijinalindeki "F" harfinin siyah bantla "E" harfine dönüştürüldüğünü tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, Darülhadis Caddesi'nde hatalı park eden panelvanın sürücüsüne ulaşmak için aracın plakasını sistemden sorguladı.

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