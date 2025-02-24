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        Edirne'de sınır kapısında LPG tanklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir aracın LPG tanklarında 34 kilo 502 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:53
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        Edirne'de sınır kapısında LPG tanklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir aracın LPG tanklarında 34 kilo 502 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Edirne Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen aracı kontrol etti.

        Araç altı görüntüleme sisteminde, araç altında bulunan dört LPG tankı şüphe uyandırdı.

        Şüpheli hafif ticari araç, x-ray taramasına sevk edildi.

        Yoğunluk tespit edilen LPG tanklarında 80 paket halinde 34 kilo 502 gram uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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