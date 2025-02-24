Edirne'de sınır kapısında LPG tanklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Araç altı görüntüleme sisteminde, araç altında bulunan dört LPG tankı şüphe uyandırdı.

Edirne Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen aracı kontrol etti.

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