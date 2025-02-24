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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:46
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler M.K.Ç, İ.D, E.K, U.R. ve E.T'ye ceza uyguladı.

        Denetimlerin süreceği kaydedildi.

        - İlaç içen çocuk tedaviye alındı

        Keşan ilçesinde ilaç içen çocuk tedaviye alındı.

        Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan N.K. evde bulduğu ilacı içti.

        Ailesinin Keşan Devlet Hastanesine götürdüğü çocuk tedaviye alındı.

        - Taksici müşteriden şikayetçi oldu

        Edirne'de bir taksici ücretini ödemeyip aracına zarar veren müşteriden şikayetçi oldu.

        Taksici Y.H. müşterisi C.P'yi Sabuni Mahallesi'ne getirdi. Taksi ücretini ödemeyen C.P. araca da zarar verdi.

        Y.H. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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