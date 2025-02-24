Edirne'de asayiş
Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.
Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler M.K.Ç, İ.D, E.K, U.R. ve E.T'ye ceza uyguladı.
Denetimlerin süreceği kaydedildi.
- İlaç içen çocuk tedaviye alındı
Keşan ilçesinde ilaç içen çocuk tedaviye alındı.
Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan N.K. evde bulduğu ilacı içti.
Ailesinin Keşan Devlet Hastanesine götürdüğü çocuk tedaviye alındı.
- Taksici müşteriden şikayetçi oldu
Edirne'de bir taksici ücretini ödemeyip aracına zarar veren müşteriden şikayetçi oldu.
Taksici Y.H. müşterisi C.P'yi Sabuni Mahallesi'ne getirdi. Taksi ücretini ödemeyen C.P. araca da zarar verdi.
Y.H. polis merkezine giderek şikayette bulundu.
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