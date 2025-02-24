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        Edirne'de bir kişi aracında ölü bulundu

        Edirne'de bir kişi aracında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:06
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        Edirne'de bir kişi aracında ölü bulundu
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        Edirne'de bir kişi aracında ölü bulundu.

        Mehmet Rasim Ertür Sokak'ta yaşayan Nurettin Çetin'in (73), aynı sokakta park halindeki aracında hareketsiz durduğunu gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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