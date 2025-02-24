Edirne'de bir kişi aracında ölü bulundu
Edirne'de bir kişi aracında ölü bulundu.
Edirne'de bir kişi aracında ölü bulundu.
Mehmet Rasim Ertür Sokak'ta yaşayan Nurettin Çetin'in (73), aynı sokakta park halindeki aracında hareketsiz durduğunu gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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