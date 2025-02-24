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        Edirne'de Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı açıldı

        Edirne'de 24. Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:20 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:38
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        Edirne'de Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı açıldı
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        Edirne'de 24. Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) organizasyonuyla Ulus Pazar'ında düzenlenen fuarda, 35 firmanın katılımıyla tarım aletleri ve traktörler sergilendi.

        Vali Yunus Sezer, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun genişleyerek tüm bölgeye hitap etmesi gerektiğini söyledi.

        Fuara katılan tüm çiftçilere ve firmalara teşekkür eden Sezer, "Edirne bir tarım şehri, inşallah bu sezon bereketli olur. Hem üreticilerimizin hem tüketicilerimizin yüzü bu manada güler. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da, fuarın önceki yıllar Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası'nda düşük katılımla gerçekleştiğini dile getirdi.

        Fuar tarihinin değiştirilmesinin katılımcı sayısını artırdığını belirten Yazgan, fuarın hayırlı olmasını diledi.

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ise üreticiyi destekleyen fuarlara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

        ETSO Başkanı Sezai Irmak, her geçen yıl fuara katılan sektör sayısının azaldığını anlattı.

        Katılımı ve fuarın işlevselliğini artırmak amacıyla tarihte değişikliğe gittiklerini belirten Irmak, "Fuar Kırkpınar'ın bir köşesinde unutulmuştu. Çiftçinin işinin gücünün olmadığı uygun bir zamanda yapmak istedik." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

        Vali Sezer ve beraberindekiler fuar alanını gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Törene, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı, kurum müdürleri, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, oda ve borsa başkanları ile vatandaşlar katıldı.

        Fuar, 26 Şubat Çarşamba günü sona erecek.

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