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        Edirne Valisi Sezer "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinin 63. yılındaki çifti ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinin 63. yılındaki Dağ çiftine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:00 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:10
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        Edirne Valisi Sezer "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinin 63. yılındaki çifti ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer "Aile Yılı" kapsamında evliliklerinin 63. yılındaki Dağ çiftine ziyarette bulundu.

        Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, 4 çocuğu ve 4 torunu olan Niyazi Dağ (88) ve eşi Sadiye Dağ'ı (84) evinde ziyaret etti.

        Çifti tebrik ederek çiçek hediye eden Sezer, çiftin evlilikleriyle herkese örnek olduğunu söyledi.

        Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini ifade etti.

        Nüfusun aşağıya düşmeye başladığına değinen Sezer, "Edirne'de neredeyse nüfus artışı durdu. Türkiye genelinde de durmuş durumda. O 'tehlikeli sınır' dediğimiz noktaya gelmiş durumda. Onun için evlilikleri desteklemek lazım. Neslin devamı için çok önemli bu." dedi.

        Niyazi Dağ da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Karşılıklı sevgi, saygı ve sabır sayesinde evliliklerinin uzun sürdüğünü belirten Dağ, "Çok iyi geçti evliliğimiz. Kırmadık birbirimizi. Birbirimize hep iyi davrandık." dedi.

        Sadiye Dağ ise eşine karşı hep anlayışlı davrandığını dile getirdi.

        Evliliklerinde 63 yılın güzel ve çabuk geçtiğini anlatan Dağ, mutlu ve uzun evliliğin sırrın sevgi ve saygıdan geçtiğini kaydetti.

        Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu da yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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